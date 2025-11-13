Кремль согласен со словами Стубба о возобновлении диалога РФ и Европы — Песков
15:00 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль согласен с заявлением президента Финляндии Александера Стубба о неизбежности восстановления диалога между Россией и Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«В целом здесь с господином Стуббом можно согласиться», — сказал Песков, комментируя слова Стубба о том, что российско-европейский диалог рано или поздно будет восстановлен.
