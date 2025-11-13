В РФ разработали сервис самообслуживания в МФЦ — аппарат вице-премьера Григоренко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервис самообслуживания разработали для российских МФЦ, которые будут оснащены цифровым ассистентом и интегрированы с Единой биометрической системой. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«В российских МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания, оснащенным цифровым ассистентом и интегрированным с государственной Единой биометрической системой. Новый сервис представили заместителю председателя правительства — руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко на площадке ИТ-форума „Цифровые решения“, — сообщили в аппарате.

Там пояснили, что сервис позволяет достоверно подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить необходимую услугу, а итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде. Первые стойки самообслуживания, как рассказали в аппарате зампреда правительства, планируется установить в липецких МФЦ в ближайшие месяцы. «Применение сервиса позволит ускорить обслуживание заявителей, а также снизит нагрузку на сотрудников центров „Мои документы“, — добавили в аппарате.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, как пояснили в аппарате Григоренко, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию.