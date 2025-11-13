Хуснуллин считает, что ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе бизнес-форума Россия — Оман.

«Ипотека должна быть под 5-6%, тогда она будет массовой. Если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать», — сказал Хуснуллин.