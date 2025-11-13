Бельгийцы больше не верят в «русскую угрозу» неизвестных БПЛА — СМИ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгийцы после месяца интенсивной медийной кампании «о неизвестных, но, вероятно, русских беспилотниках» над страной все меньше склонны верить, что за этими инцидентами стоит РФ и все больше подозревают в организации этой кампании сторонников милитаризации Бельгии. Такое признание содержится в материале газеты DH «Русская угроза дронов: почему бельгийцы в нее не верят?», помещенном на первой странице издания.

Газета цитирует популярные в соцсетях мнения, что сведения о БПЛА — это фейки. Их цель — заставить бельгийцев поверить, что «все дело в России». Издание указывает, что «нет никаких доказательств полетов дронов». В связи с этим бельгийцы «все больше и больше ставят под сомнение факты» пролетов БПЛА «над критическими объектами, видя в этом медийные и политические манипуляции», указывает DH. По ее словам, с момента пандемии коронавируса «доверие к государственным институтам размывается, питая климат подозрительности и теорий заговоров».

Издание также приводит комментарий главного источника сообщений об «угрозе дронов» над Бельгией — министра обороны страны Тео Франкена: «По мнению яростного меньшинства, это все просто придумано, чтобы оправдать военные бюджеты. Это нелепость». При этом сам Франкен является автором плана по выделению 34,2 млрд евро бюджетных средств на ускоренную милитаризацию Бельгии в ближайшие годы.