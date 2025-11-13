Зеленый марафон - лауреат премии журнала «Большой спорт»

14:59

Фото пресс-службы Сбера

Спортивный праздник Зеленый Марафон, ежегодно проводимый Сбером, признан лучшим проектом, объединяющим массовый спорт и благотворительность.

Проект Сбера особо отмечен жюри журнала «Большой спорт» за коллаборацию бизнеса, спорта и заботы о людях: все регистрационные и благотворительные взносы участников, а это более 60 млн руб., направлены в фонд «Вклад в будущее» для помощи детям с особенностями развития и детям-сиротам.

«С момента его зарождения проект довольно быстро стал популярным: если в 2012 году в первом Зеленом Марафоне приняли участие 30 тыс. поклонников бега, то сейчас эта цифра выросла в 10 раз, и это точно не предел, - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. - Сегодня Зеленый Марафон — одно из самых массовых легкоатлетических состязаний в России. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш забег являлся не просто соревнованием на скорость, а был наполнен смыслами. Совместно с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" мы направляем собранные участниками и неравнодушными гражданами средства на поддержку детей с опытом сиротства и детям с особыми потребностями. Мы рады, что авторитетное спортивное издание "Большой спорт" высоко оценило результаты нашей работы в популяризации бега и наши благотворительные инициативы».

Журнал «Большой спорт» в год своего 20-летия подвел итоги спортивного сезона-2025, собрав в Театре на Цветном звезд отечественного спорта разных лет - олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, в их числе: Светлана Хоркина, Светлана Журова, Александр Легков, Никита Нагорный, Александр Мальцев, Андрей Кириленко, Олег Саитов и многие другие.