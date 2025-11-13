Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции — Bloomberg

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров добился от властей Франции снятия мер судебного контроля, которые ограничивали ему выезд из страны. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По их информации, теперь Дуров не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке, с него также полностью снимается заперт на выезд из страны. Решение было принято 10 ноября.