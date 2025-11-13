0
0
108
НОВОСТИ

Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции — Bloomberg

17:00 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров добился от властей Франции снятия мер судебного контроля, которые ограничивали ему выезд из страны. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По их информации, теперь Дуров не обязан регулярно отмечаться во французском полицейском участке, с него также полностью снимается заперт на выезд из страны. Решение было принято 10 ноября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:43 13.11.2025
Финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно — еврокомиссар
0
87
17:32 13.11.2025
23-25 ноября в Сиане пройдет шестой Российско-Китайский форум предпринимателей
0
108
17:12 13.11.2025
Судьям РФ при понижении должности предлагается не снижать выплаты после отставки
0
158
17:10 13.11.2025
Культура разработки должна включать информационную безопасность, заявили в Сбере
0
144
16:32 13.11.2025
Бельгийцы больше не верят в «русскую угрозу» неизвестных БПЛА — СМИ
0
218
16:12 13.11.2025
Хуснуллин считает, что ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%
0
216
16:00 13.11.2025
В РФ разработали сервис самообслуживания в МФЦ — аппарат вице-премьера Григоренко
0
230
15:32 13.11.2025
Украине придется вернуться к переговорам, но с худших позиций — Песков
0
277
15:12 13.11.2025
Авианосец «Фуцзянь» направлен против второй островной цепи сдерживания США — эксперт КНР
0
283
15:00 13.11.2025
Кремль согласен со словами Стубба о возобновлении диалога РФ и Европы — Песков
0
315

Возврат к списку