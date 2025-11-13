Судьям РФ при понижении должности предлагается не снижать выплаты после отставки

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение Верховного суда России сохранить объем социальных гарантий судьям при переходе на нижестоящие должности позволит сохранить высококвалифицированных судей в судах. Об этом заявил, представляя законопроект в Госдуме, секретарь Пленума Верховного суда РФ судья Олег Зателепин.

Он напомнил, что по действующему закону «О статусе судей» судьям при уходе в отставку назначается выходное пособие и ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% от ежемесячного вознаграждения на последней должности и по последнему месту работы.

«Этот механизм не учитывает, что некоторые судьи ранее могли замещать вышестоящие должности и имели право на выплаты в большем размере, чем по последней должности, и приводит к тому, что при прекращении полномочий председателя суда или заместителя председателя суда указанные лица отказываются от продолжения работы в том же суде в качестве судьи и уходят в отставку, чтобы не лишиться соответствующих гарантий, на которые они [уже] приобрели право, работая на вышестоящих должностях», — подчеркнул он. По тем же причинам многие судьи отказываются становиться председателями нижестоящих судов.

Предложенный Верховным судом законопроект предлагает сохранить за судьями право на ежемесячное пособие после ухода в отставку в размере, учитывающем их работу на вышестоящей должности независимо от перехода в нижестоящий суд или прекращения полномочий председателя суда или заместителя председателя суда при продолжении работы в качестве судьи. Аналогичный порядок предусмотрен и для судей, возвращенных из отставки.