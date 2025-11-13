23-25 ноября в Сиане пройдет шестой Российско-Китайский форум предпринимателей
17:32 13.11.2025
23-25 ноября 2025 года в городе Сиань (КНР) пройдет шестой Российско-Китайский форум предпринимателей, организованный Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР). Соорганизаторами выступают «Деловая Россия» и «Опора России». Главная тема обозначена как «Новые возможности для российско-китайского сотрудничества».
Форум, в котором примут участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, пройдет на площадке Сианьского международного конгресс-центра при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
В пленарном заседании примут участие:
-
председатель китайской части РККДМР, член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун,
-
председатель российской части РККДМР Борис Титов,
-
заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев,
-
заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Груздев,
-
советник-посланник Посольства России в КНР Сергей Краминцев,
-
основатель промышленной группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска,
-
основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.
Участниками VI Российско-Китайского форума предпринимателей станут представители ключевых министерств КНР и органов управления провинций Шэньси, Хэйлунцзян и других провинций Китая. С российской стороны – руководители администраций Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Хабаровского края.
Программа включает в себя тематические сессии по следующим направлениям: сельское хозяйство, недвижимость и инвестиции, импорт-экспорт, деловое сотрудничество в сфере культуры, туризма, общественного питания.
В ходе форума запланированы двусторонние встречи бизнеса двух стран.
С китайской стороны для участия зарегистрировались около 150 крупнейших компаний из отраслей строительства, проектирования и товаров народного потребления, туризма и общественного питания, а также банковского сектора.
«Китайский рынок огромен, но огромна и конкуренция на нем, - отметил Борис Титов. – Чтобы закрепиться на этом рынке, необходимы тесные личные контакты.
Руководство страны твердо держит руку на всех процессах, происходящих в стране, и решения порой принимаются, исходя даже не из сиюминутной прибыли, а из целесообразности для всего народа Китая. Но если вы встраиваетесь в политику, которой заинтересованы местные власти, то вы можете получить от них огромную помощь. В любом случае, чтобы развивать свой бизнес в Китае, нужно, прежде всего, окунуться в его атмосферу непосредственно на месте».
Официальный сайт шестого Российско-Китайского бизнес-форума: chinaforum.pro
Контакты для аккредитации прессы: Анастасия Киченко +7 913 853-85-81
