Финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно — еврокомиссар

17:43 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансирование Киева из бюджета Евросоюза невозможно. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

«В текущем многолетнем бюджетном плане ЕС (на 2021–2027 годы — прим. ТАСС) нет пространства для финансирования Украины. Для этого потребуется в него вносить корректировки», — сказал он.

Для внесения корректировок в семилетний бюджетный план ЕС обычно требуется единогласное решение стран сообщества и, как следствие, повышение взносов в бюджет ЕС.

