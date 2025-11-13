Финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно — еврокомиссар
17:43 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финансирование Киева из бюджета Евросоюза невозможно. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.
«В текущем многолетнем бюджетном плане ЕС (на 2021–2027 годы — прим. ТАСС) нет пространства для финансирования Украины. Для этого потребуется в него вносить корректировки», — сказал он.
Для внесения корректировок в семилетний бюджетный план ЕС обычно требуется единогласное решение стран сообщества и, как следствие, повышение взносов в бюджет ЕС.
НОВОСТИ
- 17:32 13.11.2025
- 23-25 ноября в Сиане пройдет шестой Российско-Китайский форум предпринимателей
- 17:12 13.11.2025
- Судьям РФ при понижении должности предлагается не снижать выплаты после отставки
- 17:10 13.11.2025
- Культура разработки должна включать информационную безопасность, заявили в Сбере
- 17:00 13.11.2025
- Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции — Bloomberg
- 16:32 13.11.2025
- Бельгийцы больше не верят в «русскую угрозу» неизвестных БПЛА — СМИ
- 16:12 13.11.2025
- Хуснуллин считает, что ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%
- 16:00 13.11.2025
- В РФ разработали сервис самообслуживания в МФЦ — аппарат вице-премьера Григоренко
- 15:32 13.11.2025
- Украине придется вернуться к переговорам, но с худших позиций — Песков
- 15:12 13.11.2025
- Авианосец «Фуцзянь» направлен против второй островной цепи сдерживания США — эксперт КНР
- 15:00 13.11.2025
- Кремль согласен со словами Стубба о возобновлении диалога РФ и Европы — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать