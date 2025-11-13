0
0
1
НОВОСТИ

Сбер: Качество ИИ-агентов зависит от подготовки команды по четырем ключевым дисциплинам

19:28 13.11.2025

Точность ИИ-агентов нужно постоянно увеличивать. Помочь в этом могут четыре дисциплины, которые необходимо внедрять в корпоративную культуру для обучения сотрудников. Каждую команду разработчиков важно обучить промпт-инжинирингу, контексту инжиниринга, тюнингу модели под конкретный сценарий и созданию мультиагентных систем. Об этом на сессии «ИИ-агенты как конкурентное преимущество: кейсы лидеров рынка» форума «Цифровые решения» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

«Для нас важна точность агентов, – подчеркнул Кирилл Меньшов. – В отличие от классической разработки агента можно сделать за 2–3 дня. Но может потребоваться больше полугода, чтобы довести точность такого решения до 80%. Агенты — новая технология. Ключевым фактором успеха в их разработке мы видим четыре дисциплины, которым нужно обучать команды. Первая дисциплина — промпт-инжиниринг: написание промптов. Вторая — контекст-инжиниринга: то, каким образом дать модели контекст операции с регулированием, все нормативные акты, политики, процедуры, регламенты и как правильно структурировать всё это, чтобы модель поняла. Третья — тюнинг модели под конкретную ситуацию. Четвёртая — создание мультиагентных систем. Это про то, как агенты взаимодействуют друг с другом и как дать им общую память, доступ к знаниям, хранилищам».

По словам Кирилла Меньшова, то, насколько полно можно передавать задачи агенту, зависит от уровня доверия к нему. При этом во многих сценариях точность агента оказывается выше, чем у человека.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 13.11.2025
В третьем квартале 2025 г. объем банковских операций без согласия клиентов вырос почти на 30% по сравнению с прошлым кварталом – ЦБ РФ
0
182
17:43 13.11.2025
Финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно — еврокомиссар
0
267
17:32 13.11.2025
23-25 ноября в Сиане пройдет шестой Российско-Китайский форум предпринимателей
0
251
17:12 13.11.2025
Судьям РФ при понижении должности предлагается не снижать выплаты после отставки
0
279
17:10 13.11.2025
Культура разработки должна включать информационную безопасность, заявили в Сбере
0
251
17:00 13.11.2025
Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции — Bloomberg
0
252
16:32 13.11.2025
Бельгийцы больше не верят в «русскую угрозу» неизвестных БПЛА — СМИ
0
316
16:12 13.11.2025
Хуснуллин считает, что ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%
0
302
16:00 13.11.2025
В РФ разработали сервис самообслуживания в МФЦ — аппарат вице-премьера Григоренко
0
317
15:32 13.11.2025
Украине придется вернуться к переговорам, но с худших позиций — Песков
0
361

Возврат к списку