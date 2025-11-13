Сбер: Качество ИИ-агентов зависит от подготовки команды по четырем ключевым дисциплинам
19:28 13.11.2025
Точность ИИ-агентов нужно постоянно увеличивать. Помочь в этом могут четыре дисциплины, которые необходимо внедрять в корпоративную культуру для обучения сотрудников. Каждую команду разработчиков важно обучить промпт-инжинирингу, контексту инжиниринга, тюнингу модели под конкретный сценарий и созданию мультиагентных систем. Об этом на сессии «ИИ-агенты как конкурентное преимущество: кейсы лидеров рынка» форума «Цифровые решения» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.
«Для нас важна точность агентов, – подчеркнул Кирилл Меньшов. – В отличие от классической разработки агента можно сделать за 2–3 дня. Но может потребоваться больше полугода, чтобы довести точность такого решения до 80%. Агенты — новая технология. Ключевым фактором успеха в их разработке мы видим четыре дисциплины, которым нужно обучать команды. Первая дисциплина — промпт-инжиниринг: написание промптов. Вторая — контекст-инжиниринга: то, каким образом дать модели контекст операции с регулированием, все нормативные акты, политики, процедуры, регламенты и как правильно структурировать всё это, чтобы модель поняла. Третья — тюнинг модели под конкретную ситуацию. Четвёртая — создание мультиагентных систем. Это про то, как агенты взаимодействуют друг с другом и как дать им общую память, доступ к знаниям, хранилищам».
По словам Кирилла Меньшова, то, насколько полно можно передавать задачи агенту, зависит от уровня доверия к нему. При этом во многих сценариях точность агента оказывается выше, чем у человека.
НОВОСТИ
- 18:30 13.11.2025
- В третьем квартале 2025 г. объем банковских операций без согласия клиентов вырос почти на 30% по сравнению с прошлым кварталом – ЦБ РФ
- 17:43 13.11.2025
- Финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно — еврокомиссар
- 17:32 13.11.2025
- 23-25 ноября в Сиане пройдет шестой Российско-Китайский форум предпринимателей
- 17:12 13.11.2025
- Судьям РФ при понижении должности предлагается не снижать выплаты после отставки
- 17:10 13.11.2025
- Культура разработки должна включать информационную безопасность, заявили в Сбере
- 17:00 13.11.2025
- Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции — Bloomberg
- 16:32 13.11.2025
- Бельгийцы больше не верят в «русскую угрозу» неизвестных БПЛА — СМИ
- 16:12 13.11.2025
- Хуснуллин считает, что ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%
- 16:00 13.11.2025
- В РФ разработали сервис самообслуживания в МФЦ — аппарат вице-премьера Григоренко
- 15:32 13.11.2025
- Украине придется вернуться к переговорам, но с худших позиций — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать