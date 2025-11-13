В Карелии разбился истребитель Су-30. Экипаж погиб – МО РФ
20:15 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — сказали в Минобороны.
