Жители Франции не доверяют своему правительству в плане защиты от террористов - опрос
21:00 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство французов считают, что спустя 10 лет после терактов в Париже 13 ноября 2015 года, правительство республики не способно защитить граждан страны от терроризма. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa-Backbone по заказу газеты Le Figaro.
В способность властей сдерживать террористическую угрозу не верят 70% опрошенных. Издание подчеркивает, что этот показатель за 10 лет значительно вырос: в 2016 году, всего через год после терактов, 55% респондентов не доверяли властям в этом вопросе.
В то же время опрошенные считают, что Франция в вопросах борьбы с терроризмом может положиться на армию и органы правопорядка. 80% респондентов доверяют вооруженным силам республики, 78% — спецслужбам и 76% — полиции и жандармерии. В исследовании принял участие 1 001 человек в возрасте старше 18 лет.
