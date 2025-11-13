Зеленский намерен просить у Афин две из шести имеющихся в Греции MIM-104 Patriot и все, что есть, истребители Mirage 2000-5Mk2 - СМИ
21:15 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский прибудет с экстренным визитом в воскресенье в Грецию, где встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом с намерением попросить ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся в распоряжении греческих ВВС. Об этом сообщил греческий информационный портал pronews.gr.
Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью ранее сообщала журналистам, что Зеленский посетит Грецию в течение ноября, но конкретной даты не называла.
По сведениям pronews.gr, Зеленский намерен запросить у Афин две из шести имеющихся в Греции зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot. Одна из них была ранее передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные пять батарей защищают Афины и Салоники. Ожидается, что Зеленский также попросит передать Украине все истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся в распоряжении ВВС Греции в случае, если греческая сторона решит приобрести у Франции дополнительные истребители Rafale (есть информация о переговорах насчет приобретения 12 единиц). Также будет запрошена еще одна партия вооружений и боеприпасов, пишет издание.
