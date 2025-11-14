0
НОВОСТИ

За ночь над регионами России и Черным морем сбиты 216 украинских БПЛА

09:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов: 66 — над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Республики Крым, 8 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Тамбовской области, 2 — над территорией Брянской области, по 1 — над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.

