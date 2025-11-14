Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска, три человека пострадали

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданское судно повреждено обломками БПЛА в порту Новороссийска. Три человека пострадали, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

«В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа <…>. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.