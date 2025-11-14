ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны трое соучастников подготовки теракта — двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — сообщили в ЦОС, не назвав должности чиновника.