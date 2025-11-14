ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
09:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, сообщения между городами больше нет. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал Кимаковский.
НОВОСТИ
- 09:20 14.11.2025
- ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников РФ
- 09:05 14.11.2025
- Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска, три человека пострадали
- 09:00 14.11.2025
- За ночь над регионами России и Черным морем сбиты 216 украинских БПЛА
- 21:15 13.11.2025
- Зеленский намерен просить у Афин две из шести имеющихся в Греции MIM-104 Patriot и все, что есть, истребители Mirage 2000-5Mk2 - СМИ
- 21:00 13.11.2025
- Жители Франции не доверяют своему правительству в плане защиты от террористов - опрос
- 20:15 13.11.2025
- В Карелии разбился истребитель Су-30. Экипаж погиб – МО РФ
- 19:28 13.11.2025
- Сбер: Качество ИИ-агентов зависит от подготовки команды по четырем ключевым дисциплинам
- 18:30 13.11.2025
- В третьем квартале 2025 г. объем банковских операций без согласия клиентов вырос почти на 30% по сравнению с прошлым кварталом – ЦБ РФ
- 17:43 13.11.2025
- Финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно — еврокомиссар
- 17:32 13.11.2025
- 23-25 ноября в Сиане пройдет шестой Российско-Китайский форум предпринимателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать