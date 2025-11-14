0
0
0
ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове

09:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, сообщения между городами больше нет. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал Кимаковский.

