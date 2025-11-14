0
0
166
НОВОСТИ

ЦБ РФ не ожидает двузначных значений инфляции в период ее временного ускорения

10:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не ожидает двузначных значений инфляции в период ее временного ускорения в декабре–январе. Об этом сообщил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«Нет, не ожидается», — сказа он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор ждет недолгого ускорения инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет смягчения денежно-кредитной политики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 14.11.2025
Киевский режим в цугцванге, с каждым днем его положение все хуже — Медведев
0
1
11:00 14.11.2025
Почти половина респондентов на Западе недовольна ситуацией с демократией — опрос
0
12
10:32 14.11.2025
ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска — командир роты ВС РФ
0
103
10:20 14.11.2025
12 поездов задерживается на пути в Крым и из него
0
135
10:05 14.11.2025
Более 60 тысяч детей в России страдают диабетом 1-го типа — эксперт Минздрава
0
152
09:50 14.11.2025
Сбер представил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя» в кинопрокате
0
151
09:32 14.11.2025
ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
0
205
09:20 14.11.2025
ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников РФ
0
232
09:05 14.11.2025
Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска, три человека пострадали
0
238
09:00 14.11.2025
За ночь над регионами России и Черным морем сбиты 216 украинских БПЛА
0
242

Возврат к списку