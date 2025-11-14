ЦБ РФ не ожидает двузначных значений инфляции в период ее временного ускорения
10:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России не ожидает двузначных значений инфляции в период ее временного ускорения в декабре–январе. Об этом сообщил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.
«Нет, не ожидается», — сказа он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор ждет недолгого ускорения инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет смягчения денежно-кредитной политики.
