Более 60 тысяч детей в России страдают диабетом 1-го типа — эксперт Минздрава

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диагноз «диабет 1-го типа» поставлен более чем 60 тысячам детей в России, заболевание 2-го типа диагностировано примерно у тысячи детей. Об этом сообщила ТАСС директор РДКБ, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по ЦФО Елена Петряйкина.

«В России насчитывается более 60 тысяч детей с сахарным диабетом 1-го типа. Сахарный диабет 2-го типа, как правило, развивается в более взрослом возрасте, у детей встречается значительно реже — сегодня это порядка тысячи пациентов», — сказала она.

Петряйкина уточнила, что сахарный диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием. К группе риска в таком случае относятся, в первую очередь, дети с генетической предрасположенностью, то есть те, в чьих семьях уже есть родственники с этим заболеванием или имеющие сопутствующие патологии. Например, аутоиммунный тиреоидит, псориаз, алопецию, ревматоидный артрит и другие. При этом при выявлении предрасположенности возможно определить конкретные группы риска и проводить у таких детей периодический скрининг.

По ее словам, на развитие у ребенка диабета 1-го типа не влияет образ жизни пациента. Однако высокая углеводная нагрузка — употребление большого количества вредной пищи и сладкого, из-за разрушения клеток приводит к ускоренному проявлению симптомов.

Развитие сахарного диабета 2-го типа, наоборот, связано с неправильным образом жизни и ожирением. Профилактика заболевания заключается в коррекции факторов: сидячего образа жизни, низкого уровня физической активности, несбалансированного питания. «Важно с детства формировать культуру правильного и рационального питания, а также обеспечивать достаточный уровень физической активности. При этом самое главное — родители должны сами придерживаться того образа жизни, который хотели бы привить ребенку. Поддержание режима питания и адекватного уровня физической активности может стать семейным времяпрепровождением, которое будет одновременно полезным и увлекательным», — посоветовала врач.