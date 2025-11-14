0
НОВОСТИ

Сбер представил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя» в кинопрокате

09:50 14.11.2025

Фото пресс-службы Сбера
В кинотеатрах «Синема Парк» стартовал прокат новой главы всероссийского киноальманаха «Россия, я люблю тебя». В проекте Сбера объединились известные мастера отечественного кинематографа и молодые режиссеры — представители нового поколения российского кино.

Картина продолжает линию первого альманаха и расширяет ее: восемь новелл сняты в Москве и Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — это личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений — от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссеров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей — возможностью увидеть Россию в ее многоголосии и живом человеческом ритме.

«Для меня в этом проекте крайне важно, что крупный бизнес не просто поддерживает культуру, а становится ее соавтором, – отметил Алексей Нужный, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. – Сбер создает пространство для живого творчества, для разговора о стране, о родине искренним человеческим языком. «Россия, я люблю тебя» — редкий пример, когда большая компания говорит о России не формально, давая возможность молодым авторам работать в большом формате рядом с опытными киномастерами. Такие инициативы — это и про финансовый ресурс, и про смысловой: про доверие к молодым режиссером, про уважение к зрителю, про честный и содержательный диалог. Для отрасли это очень важно, потому что кино — язык, на котором общество разговаривает».

«Сегодня, когда вокруг так много неопределенности, людям нужны истории, которые собирают, а не разъединяют, – подчеркнул Александр Войтинский, российский кинорежиссер, продюсер, композитор. – “Россия, я люблю тебя” — как раз про это: про попытку увидеть страну через судьбы людей, через то, что у всех нас общее. Мне важно, что проект создавался как диалог — между поколениями, между городами, между разными взглядами на жизнь. И то, что такую инициативу поддержал Сбер, говорит о зрелости — когда крупный бизнес понимает, что культура помогает обществу оставаться цельным и осознанными в человеческом измерении. Именно такие вещи по-настоящему востребованы сегодня».

