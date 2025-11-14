12 поездов задерживается на пути в Крым и из него

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь поездов дальнего следования «Таврия» задерживается на пути в Крым и пять в обратном направлении. Время задержки составляет от 1,5 до 4,5 часа, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Так, на пути в Крым задерживаются: поезд № 007 Санкт-Петербург — Севастополь на 4 часа; № 327 Кисловодск — Симферополь на 2,5 часа; № 092 Москва — Севастополь на 2 часа; № 316 Адлер — Симферополь на 1,5 часа; № 195 Москва — Симферополь на 2 часа; № 162 Пермь — Симферополь на 2 часа; № 028 Москва — Симферополь на 1,5 часа.

По направлению из Крыма из графика выбились: поезд № 068 Симферополь — Москва на 4,5 часа; № 328 Симферополь — Кисловодск на 4 часа; № 078 Симферополь — Санкт-Петербург на 3 часа; № 196 Симферополь — Москва на 3 часа; № 092 Севастополь — Москва на 3 часа.