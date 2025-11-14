Почти половина респондентов на Западе недовольна ситуацией с демократией — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 45% опрошенных в ряде стран ЕС, а также в Великобритании и США разочарованы тем, как работает демократия. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Ipsos, его результаты приводит европейское издание Politico.

По его данным, больше всего недовольны состоянием демократии во Франции, там 60% опрошенных выразили обеспокоенность демократическими институтами. Далее идут граждане США (53%), Великобритании (51%), Испании (51%) и Италии (49%). По словам сотрудника института Ipsos Гидеона Скиннера, в среднем 45% респондентов недовольны состоянием демократии в их странах. Отмечается, что только в Польше и Швеции удовлетворенных работой демократии больше, чем недовольных (40% против 31% в Польше и 65% против 15% в Швеции).

Более того, опрошенные во Франции (86%), Испании (80%), Польше (75%) и Великобритании (75%), согласно опросу, считают, что в ближайшие пять лет ситуация с демократией ухудшится. Самыми большими угрозами респонденты называют дезинформацию, коррупцию и отсутствие подотчетности политиков.

Скиннер подчеркнул, что «многие обеспокоены тем, как работает демократия, и чувствуют себя ущемленными, особенно в том, что касается национальных правительств». Он добавил, что в большинстве стран «есть стремление к радикальным переменам».

Опрос проводился с 12 по 29 сентября. В нем приняли участие более 9,8 тыс. человек из Великобритании, Франции, США, Испании, Италии, Швеции, Хорватии, Нидерландов и Польши.