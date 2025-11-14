Почти половина респондентов на Западе недовольна ситуацией с демократией — опрос
11:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 45% опрошенных в ряде стран ЕС, а также в Великобритании и США разочарованы тем, как работает демократия. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Ipsos, его результаты приводит европейское издание Politico.
По его данным, больше всего недовольны состоянием демократии во Франции, там 60% опрошенных выразили обеспокоенность демократическими институтами. Далее идут граждане США (53%), Великобритании (51%), Испании (51%) и Италии (49%). По словам сотрудника института Ipsos Гидеона Скиннера, в среднем 45% респондентов недовольны состоянием демократии в их странах. Отмечается, что только в Польше и Швеции удовлетворенных работой демократии больше, чем недовольных (40% против 31% в Польше и 65% против 15% в Швеции).
Более того, опрошенные во Франции (86%), Испании (80%), Польше (75%) и Великобритании (75%), согласно опросу, считают, что в ближайшие пять лет ситуация с демократией ухудшится. Самыми большими угрозами респонденты называют дезинформацию, коррупцию и отсутствие подотчетности политиков.
Скиннер подчеркнул, что «многие обеспокоены тем, как работает демократия, и чувствуют себя ущемленными, особенно в том, что касается национальных правительств». Он добавил, что в большинстве стран «есть стремление к радикальным переменам».
Опрос проводился с 12 по 29 сентября. В нем приняли участие более 9,8 тыс. человек из Великобритании, Франции, США, Испании, Италии, Швеции, Хорватии, Нидерландов и Польши.
НОВОСТИ
- 11:05 14.11.2025
- Киевский режим в цугцванге, с каждым днем его положение все хуже — Медведев
- 10:32 14.11.2025
- ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска — командир роты ВС РФ
- 10:20 14.11.2025
- 12 поездов задерживается на пути в Крым и из него
- 10:05 14.11.2025
- Более 60 тысяч детей в России страдают диабетом 1-го типа — эксперт Минздрава
- 10:00 14.11.2025
- ЦБ РФ не ожидает двузначных значений инфляции в период ее временного ускорения
- 09:50 14.11.2025
- Сбер представил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя» в кинопрокате
- 09:32 14.11.2025
- ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
- 09:20 14.11.2025
- ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников РФ
- 09:05 14.11.2025
- Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска, три человека пострадали
- 09:00 14.11.2025
- За ночь над регионами России и Черным морем сбиты 216 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать