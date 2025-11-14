Киевский режим в цугцванге, с каждым днем его положение все хуже — Медведев

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим оказался в политическом и военном цугцванге — ситуации, когда любой ход заведомо проигрышный. Такую аналогию привел в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Клика в Киеве, указал он, «ожидаемо попала в цугцванг»: «Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске».