Япония потерпит поражение, если применит силу в ситуации вокруг Тайваня — Минобороны КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония потерпит сокрушительное поражение, если Токио решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.

«Если японская сторона не извлечет уроки из истории и осмелится пойти на риск или даже применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от железной воли НОАК и дорого заплатит за это», — сказал он.