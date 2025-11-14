Япония потерпит поражение, если применит силу в ситуации вокруг Тайваня — Минобороны КНР
11:20 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония потерпит сокрушительное поражение, если Токио решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.
«Если японская сторона не извлечет уроки из истории и осмелится пойти на риск или даже применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от железной воли НОАК и дорого заплатит за это», — сказал он.
