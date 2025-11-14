Израиль по политическим причинам отказал премьеру Норвегии во въезде — СМИ
12:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре намеревался приехать в Израиль для переговоров, но ему было отказано во въезде в страну по политическим причинам. Об этом сообщила газета Dagens Naeringsliv со ссылкой на источники.
По информации издания, отказ был получен в прошлом месяце. При этом израильские власти охарактеризовали визит как неподходящий или нежелательный.
Как пишет Dagens Naeringsliv, охлаждение в израильско-норвежских отношениях возникло после обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Среди возможных причин издание называет поддержку Норвегией решения Международного уголовного суда об аресте Нетаньяху в случае его прибытия в королевство, признание Осло независимости Палестины, а также то, что Государственный пенсионный фонд Норвегии избавился от долей в ряде израильских компаний.
НОВОСТИ
- 12:20 14.11.2025
- Китай испытал самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электричества
- 12:05 14.11.2025
- МИД КНР пригрозил США контрмерами за поставку Тайваню запчастей к F-16
- 12:00 14.11.2025
- Кустурица раскритиковал Джоли за визит в Херсон, назвав ее пропагандисткой
- 11:32 14.11.2025
- В Димитрове заблокирован гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек
- 11:20 14.11.2025
- Япония потерпит поражение, если применит силу в ситуации вокруг Тайваня — Минобороны КНР
- 11:05 14.11.2025
- Киевский режим в цугцванге, с каждым днем его положение все хуже — Медведев
- 11:00 14.11.2025
- Почти половина респондентов на Западе недовольна ситуацией с демократией — опрос
- 10:32 14.11.2025
- ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска — командир роты ВС РФ
- 10:20 14.11.2025
- 12 поездов задерживается на пути в Крым и из него
- 10:05 14.11.2025
- Более 60 тысяч детей в России страдают диабетом 1-го типа — эксперт Минздрава
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать