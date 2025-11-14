РФ надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы — Песков
13:05 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва надеется, что Вашингтон не будет предпринимать действий, которые могут эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. И что все будет в соответствии с международным правом», — сказал представитель Кремля.
