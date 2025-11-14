Кремль констатировал «печальное состояние» международного права во многих точках мира

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нормы международного права во многих точках мира нарушаются и «находятся в печальном состоянии». На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя напряженность в связи с наращиванием США сил в Карибском бассейне.

«Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии», — сказал представитель Кремля и все же выразил надежду на то, что ситуация вокруг Венесуэлы будет разрешена в соответствии с нормами международного права.