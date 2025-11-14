0
0
163
НОВОСТИ

Сбер участвует в создании платформы по обмену кейсами внедрения искусственного интеллекта в БРИКС

13:02 14.11.2025

Международный альянс по искусственному интеллекту в рамках БРИКС планирует в стратегическом партнёрстве с UNIDO запустить международную платформу BRICS+ AI Success Hub. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью индийскому изданию CIO Economic Times.

«Эта инициатива направлена на построение единого пространства для обмена кейсами внедрения AI между странами БРИКС+ и их партнёрами», – пояснил он.

«Индия стала одной из стран-основательниц альянса и ведёт активную работу в нём. Мы высоко ценим экспертизу индийских коллег, которая помогает вырабатывать взвешенные решения по продвижению искусственного интеллекта», – добавил Александр Ведяхин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 14.11.2025
В Башкирии задержан вооруженный мужчина, убивший двух человек из-за ревности
0
14
14:00 14.11.2025
В РФ предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
0
60
13:32 14.11.2025
ХАМАС усиливает контроль над оставленными израильскими войсками районами Газы — Reuters
0
115
13:20 14.11.2025
Кремль констатировал «печальное состояние» международного права во многих точках мира
0
151
13:05 14.11.2025
РФ надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы — Песков
0
168
13:00 14.11.2025
Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
0
189
12:55 14.11.2025
Сбер строит технологические мосты между Россией и Индией
0
166
12:32 14.11.2025
Израиль по политическим причинам отказал премьеру Норвегии во въезде — СМИ
0
216
12:20 14.11.2025
Китай испытал самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электричества
0
229
12:05 14.11.2025
МИД КНР пригрозил США контрмерами за поставку Тайваню запчастей к F-16
0
234

Возврат к списку