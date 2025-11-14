Сбер участвует в создании платформы по обмену кейсами внедрения искусственного интеллекта в БРИКС

13:02

Международный альянс по искусственному интеллекту в рамках БРИКС планирует в стратегическом партнёрстве с UNIDO запустить международную платформу BRICS+ AI Success Hub. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью индийскому изданию CIO Economic Times.

«Эта инициатива направлена на построение единого пространства для обмена кейсами внедрения AI между странами БРИКС+ и их партнёрами», – пояснил он.

«Индия стала одной из стран-основательниц альянса и ведёт активную работу в нём. Мы высоко ценим экспертизу индийских коллег, которая помогает вырабатывать взвешенные решения по продвижению искусственного интеллекта», – добавил Александр Ведяхин.