Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
11:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по количеству и внедрению мер поддержки бойцов СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
Под руководством Белоусова состоялось межведомственное совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО. Белоусов отметил, что без участия субъектов РФ эта работа не может быть завершена, потому что сами эти льготы предоставляются в субъектах. Он подчеркнул, что есть регионы, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи.
«Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, на сколько реально регион заботится о своих ветеранах, — заявил глава российского военного ведомства. — Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ».
