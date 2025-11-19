0
НОВОСТИ

Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО

11:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по количеству и внедрению мер поддержки бойцов СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Под руководством Белоусова состоялось межведомственное совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО. Белоусов отметил, что без участия субъектов РФ эта работа не может быть завершена, потому что сами эти льготы предоставляются в субъектах. Он подчеркнул, что есть регионы, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи.

«Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, на сколько реально регион заботится о своих ветеранах, — заявил глава российского военного ведомства. — Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ».

