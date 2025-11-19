11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успехи Вооруженных сил (ВС) России на фронте являются лучшим катализатором гибели киевского режима, которая неизбежно случится, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале он указал, что «образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт», при этом аллегорично добавил, что во властях Украины наблюдается уже «газовая гангрена» и бандеровскому режиму придется «совершить самоампутацию».

«Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится — и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога… И лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших Вооруженных сил», — указал Медведев.