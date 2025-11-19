Япония не осознала свои преступления ХХ века и не может быть членом СБ ООН — МИД КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония не осознала должным образом свои преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и не имеет права стать членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

«Даже сегодня Япония не осознала должным образом свои военные преступления во время Второй мировой войны <…>. Такая страна не может нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности и не имеет права быть членом Совета Безопасности ООН», — сказала она на брифинге для журналистов.