Япония не осознала свои преступления ХХ века и не может быть членом СБ ООН — МИД КНР
12:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония не осознала должным образом свои преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и не имеет права стать членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин.
«Даже сегодня Япония не осознала должным образом свои военные преступления во время Второй мировой войны <…>. Такая страна не может нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности и не имеет права быть членом Совета Безопасности ООН», — сказала она на брифинге для журналистов.
НОВОСТИ
- 13:20 19.11.2025
- Черноморский флот уничтожил 2 безэкипажных катера ВСУ
- 13:05 19.11.2025
- Руководство ЕС напрочь игнорирует реальную обстановку на Украине — СВР РФ
- 13:00 19.11.2025
- Польша решила закрыть генконсульство РФ в Гданьске
- 12:37 19.11.2025
- Сбер переизобрел банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье
- 12:32 19.11.2025
- Российские войска продвигаются к восточным границам Гуляйполя — силовики РФ
- 12:20 19.11.2025
- На полицейских в США стали чаще совершать наезды на авто из-за миграционной политики
- 12:05 19.11.2025
- Первый дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке появится в 2026 году — Чекунков
- 11:32 19.11.2025
- Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
- 11:20 19.11.2025
- Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
- 11:05 19.11.2025
- Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать