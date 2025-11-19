0
НОВОСТИ

Первый дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке появится в 2026 году — Чекунков

12:05 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3 гигаватт к 2030 году. Первый дефицит появляется уже в 2026 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«К 2030 году официальный дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3 гигаватт. И в соответствии с уже поданными [инвестиционными] заявками, принятыми, первый потребительский дефицит появляется уже с 2026 года», — сказал министр в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных совершенствованию нормативно-правового регулирования развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и Арктики.

