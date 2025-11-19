На полицейских в США стали чаще совершать наезды на авто из-за миграционной политики
12:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число покушений на убийство сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США и Погранично-таможенной службы (USCBP) путем наезда на автомобиле с начала этого года выросло в два раза и достигло 99. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности (МВБ) страны.
«С 20 января (день инаугурации президента США Дональда Трампа — прим. ТАСС) на сотрудников федеральных правоохранительных органов было совершено 99 нападений при помощи автомобиля, что более чем вдвое превышает число нападений за аналогичный период прошлого года (47 случаев). Опасные преступники, будь то нелегальные мигранты или граждане США, используют свои автомобили как оружие для нападений на сотрудников ICE и USCBP», — говорится в заявлении министерства, размещенном на его странице в соцсети X.
Ведомство связывает рост числа подобных нападений с развернутой администрацией Трампа в этом году масштабной кампанией по борьбе с нелегальной миграцией в США. «Все это — прямой результат постоянной демонизации правоохранительных органов Министерства внутренней безопасности со стороны политиков, защищающих мигрантов», — добавили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 13:20 19.11.2025
- Черноморский флот уничтожил 2 безэкипажных катера ВСУ
- 13:05 19.11.2025
- Руководство ЕС напрочь игнорирует реальную обстановку на Украине — СВР РФ
- 13:00 19.11.2025
- Польша решила закрыть генконсульство РФ в Гданьске
- 12:37 19.11.2025
- Сбер переизобрел банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье
- 12:32 19.11.2025
- Российские войска продвигаются к восточным границам Гуляйполя — силовики РФ
- 12:05 19.11.2025
- Первый дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке появится в 2026 году — Чекунков
- 12:00 19.11.2025
- Япония не осознала свои преступления ХХ века и не может быть членом СБ ООН — МИД КНР
- 11:32 19.11.2025
- Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
- 11:20 19.11.2025
- Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
- 11:05 19.11.2025
- Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать