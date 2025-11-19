0
На полицейских в США стали чаще совершать наезды на авто из-за миграционной политики

12:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число покушений на убийство сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США и Погранично-таможенной службы (USCBP) путем наезда на автомобиле с начала этого года выросло в два раза и достигло 99. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности (МВБ) страны.

«С 20 января (день инаугурации президента США Дональда Трампа — прим. ТАСС) на сотрудников федеральных правоохранительных органов было совершено 99 нападений при помощи автомобиля, что более чем вдвое превышает число нападений за аналогичный период прошлого года (47 случаев). Опасные преступники, будь то нелегальные мигранты или граждане США, используют свои автомобили как оружие для нападений на сотрудников ICE и USCBP», — говорится в заявлении министерства, размещенном на его странице в соцсети X.

Ведомство связывает рост числа подобных нападений с развернутой администрацией Трампа в этом году масштабной кампанией по борьбе с нелегальной миграцией в США. «Все это — прямой результат постоянной демонизации правоохранительных органов Министерства внутренней безопасности со стороны политиков, защищающих мигрантов», — добавили в ведомстве.

