12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 127-й дивизии группировки войск «Восток» взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продвигаются к восточным границам Гуляйполя в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Под полный огневой контроль подразделения 127-й дивизии взяли участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продолжают двигаться к восточным границам города», — сказал собеседник.

Он добавил, что военнослужащие из Приморья с начала ноября освободили более 90 квадратных километров и шесть населенных пунктов в Запорожской области.