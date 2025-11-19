0
Польша решила закрыть генконсульство РФ в Гданьске

13:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране на настоящий момент генконсульство РФ в Гданьске.

«Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске», — заявил министр в Сейме (нижняя палата польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

