Руководство ЕС напрочь игнорирует реальную обстановку на Украине — СВР РФ
13:05 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители Европейского союза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине, они не могут смириться с пропажей сотен миллиардов евро, вложенных в «украинский проект». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.
«Руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в „украинский проект“, попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Им проще продолжать выдавать желаемое за действительное», — указали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 13:20 19.11.2025
- Черноморский флот уничтожил 2 безэкипажных катера ВСУ
- 13:00 19.11.2025
- Польша решила закрыть генконсульство РФ в Гданьске
- 12:37 19.11.2025
- Сбер переизобрел банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье
- 12:32 19.11.2025
- Российские войска продвигаются к восточным границам Гуляйполя — силовики РФ
- 12:20 19.11.2025
- На полицейских в США стали чаще совершать наезды на авто из-за миграционной политики
- 12:05 19.11.2025
- Первый дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке появится в 2026 году — Чекунков
- 12:00 19.11.2025
- Япония не осознала свои преступления ХХ века и не может быть членом СБ ООН — МИД КНР
- 11:32 19.11.2025
- Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
- 11:20 19.11.2025
- Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
- 11:05 19.11.2025
- Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать