Руководство ЕС напрочь игнорирует реальную обстановку на Украине — СВР РФ

Руководители Европейского союза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине, они не могут смириться с пропажей сотен миллиардов евро, вложенных в «украинский проект». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.

«Руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в „украинский проект“, попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Им проще продолжать выдавать желаемое за действительное», — указали в пресс-службе.