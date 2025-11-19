0
0
91
НОВОСТИ

Отношения с Польшей деградировали полностью — Песков

14:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша пытается свести к нулю дипломатические отношения с Россией, Москва в этой связи может только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал на брифинге решение Польши закрыть последнее работающее в стране на настоящий момент генконсульство России в Гданьске.

«Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 19.11.2025
Администрация Трампа уволила более 30% сотрудников НАСА, управляющих «Хабблом»
0
63
14:12 19.11.2025
Путин и ас-Сиси дали сигнал к установке корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа»
0
112
13:32 19.11.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих — МО РФ
0
173
13:20 19.11.2025
Черноморский флот уничтожил 2 безэкипажных катера ВСУ
0
195
13:05 19.11.2025
Руководство ЕС напрочь игнорирует реальную обстановку на Украине — СВР РФ
0
236
13:00 19.11.2025
Польша решила закрыть генконсульство РФ в Гданьске
0
211
12:37 19.11.2025
Сбер переизобрел банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье
0
248
12:32 19.11.2025
Российские войска продвигаются к восточным границам Гуляйполя — силовики РФ
0
271
12:20 19.11.2025
На полицейских в США стали чаще совершать наезды на авто из-за миграционной политики
0
257
12:05 19.11.2025
Первый дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке появится в 2026 году — Чекунков
0
284

Возврат к списку