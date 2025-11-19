Отношения с Польшей деградировали полностью — Песков
14:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша пытается свести к нулю дипломатические отношения с Россией, Москва в этой связи может только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал на брифинге решение Польши закрыть последнее работающее в стране на настоящий момент генконсульство России в Гданьске.
«Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление», — сказал представитель Кремля.
