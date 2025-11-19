0
Путин и ас-Сиси дали сигнал к установке корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа»

14:12 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реактор первого энергоблока египетской АЭС «Эд-Дабаа» установлен. На церемонии установки по видеосвязи присутствовали президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Корпус реактора представляет собой ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая цепная реакция деления ядер топлива. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давления и температуру, а также гарантирует безопасность и надежность работы энергоблока.

