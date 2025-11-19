0
0
0
НОВОСТИ

Администрация Трампа уволила более 30% сотрудников НАСА, управляющих «Хабблом»

14:32 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа сократила более трети сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), работающих в Центре космических полетов Годдарда, откуда управляют телескопом «Хаббл». Из-за этого часть помещений лаборатории пустует, их хотят снести или сдать в аренду, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Центр Годдарда, расположенный в штате Мэриленд, среди всех объектов НАСА больше всего пострадал от сокращений, проведенных администрацией Трампа. Во внутреннем электронном письме, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что в настоящее время штат центра сократился до порядка 6,6 тыс. человек. Ранее, указывает Bloomberg, там работали более 10 тыс. сотрудников. В этой связи НАСА рассматривает возможность сноса или сдачи в аренду неиспользуемых помещений в западной части комплекса, занимающих почти половину его площади.

Сотрудники Центра космических полетов Годдарда управляют космическим телескопом «Хаббл», миссиями по изучению космической погоды и исследованию Солнечной системы, в том числе Марса.

В начале мая американская администрация предложила сократить расходы на деятельность НАСА в 2026 финансовом году почти на четверть. Правительство хочет, чтобы Конгресс США ассигновал на работу управления в будущем году $18,8 млрд. Между тем в 2025 финансовом году на эти цели выделено $24,8 млрд. Таким образом, речь идет о сокращении бюджета НАСА на 24,3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.11.2025
Путин и ас-Сиси дали сигнал к установке корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа»
0
122
14:00 19.11.2025
Отношения с Польшей деградировали полностью — Песков
0
141
13:32 19.11.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих — МО РФ
0
181
13:20 19.11.2025
Черноморский флот уничтожил 2 безэкипажных катера ВСУ
0
203
13:05 19.11.2025
Руководство ЕС напрочь игнорирует реальную обстановку на Украине — СВР РФ
0
244
13:00 19.11.2025
Польша решила закрыть генконсульство РФ в Гданьске
0
216
12:37 19.11.2025
Сбер переизобрел банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье
0
253
12:32 19.11.2025
Российские войска продвигаются к восточным границам Гуляйполя — силовики РФ
0
280
12:20 19.11.2025
На полицейских в США стали чаще совершать наезды на авто из-за миграционной политики
0
263
12:05 19.11.2025
Первый дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке появится в 2026 году — Чекунков
0
289

Возврат к списку