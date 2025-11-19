Администрация Трампа уволила более 30% сотрудников НАСА, управляющих «Хабблом»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа сократила более трети сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), работающих в Центре космических полетов Годдарда, откуда управляют телескопом «Хаббл». Из-за этого часть помещений лаборатории пустует, их хотят снести или сдать в аренду, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Центр Годдарда, расположенный в штате Мэриленд, среди всех объектов НАСА больше всего пострадал от сокращений, проведенных администрацией Трампа. Во внутреннем электронном письме, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что в настоящее время штат центра сократился до порядка 6,6 тыс. человек. Ранее, указывает Bloomberg, там работали более 10 тыс. сотрудников. В этой связи НАСА рассматривает возможность сноса или сдачи в аренду неиспользуемых помещений в западной части комплекса, занимающих почти половину его площади.

Сотрудники Центра космических полетов Годдарда управляют космическим телескопом «Хаббл», миссиями по изучению космической погоды и исследованию Солнечной системы, в том числе Марса.

В начале мая американская администрация предложила сократить расходы на деятельность НАСА в 2026 финансовом году почти на четверть. Правительство хочет, чтобы Конгресс США ассигновал на работу управления в будущем году $18,8 млрд. Между тем в 2025 финансовом году на эти цели выделено $24,8 млрд. Таким образом, речь идет о сокращении бюджета НАСА на 24,3%.