Боевики напали на церковь в Нигерии и убили пятерых прихожан — СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бандитская группировка убила пятерых прихожан при нападении на церковь в городе Экити штата Квара на западе Нигерии.

Как сообщила газета The Nation, группа из примерно 20 вооруженных боевиков атаковала храм во время утренней службы. Террористы открыли беспорядочный огонь. Пять верующих были убиты, остальных увели в неизвестном направлении.