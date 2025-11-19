Бои на Украине остаются главным риском для ядерной безопасности — Гросси

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на очередной сессии Совета управляющих этой организации.

«Сегодня главным риском для ядерной безопасности остается война на Украине. То, что там до сих пор не произошло ядерного инцидента, не означает, что его не может произойти в будущем. Фактически этот риск растет по мере эскалации вооруженного конфликта», — сказал он.