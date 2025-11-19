AI Journey 2025: Искусственный интеллект – это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться

15:08

Искусственный интеллект – это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться. Такое сравнение прозвучало на дискуссии «ИИ в киноиндустрии», которая прошла сегодня на X юбилейной международной конференции AI Journey 2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Участниками дискуссии стали актриса Дарья Верещагина, заслуженная артистка России, режиссёр Дарья Мороз, сценарист Александр Носков, продюсер Гевонд Андреасян, дизайнер и продюсер Никита Глухов (DJ БлокNote), управляющий директор Центра иммерсивных решений Сбера Максим Козлов, директор по развитию ГигаЧат Николай Ванин.

Собрал всех на дискуссию генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, который и выступил в качестве модератора. Открывая дискуссию, он отметил, что сегодня нейросети применяются на всех этапах кинопроизводства. Искусственный интеллект помогает при написании сценария, создании сцен, дизайна локаций, костюмов и т.д. Но полностью создать качественный кинокадр ИИ не может.

Сценарист Александр Носков рассказал, что нейросеть успешно делает лонглайны и синопсисы (краткие описания сценария фильма), выступает в качестве психолога и помогает понять мотивы героев, но пока чего-то супертворческого генерировать не может. Идёт командная работа: человек и ИИ.

Актриса Дарья Верещагина призналась, что использует нейросеть в работе над ролью. Она помогает разбирать характер персонажа. Это вспомогательная технология, которая не заменит человека, считает актриса.

Все боятся, что ИИ начнёт подменять творца, продолжила эту мысль актриса и режиссёр Дарья Мороз, но в творчестве много интуитивного, того, что идёт свыше, того, чем нейросеть не обладает.

«Вы загружаете промт и получаете высококачественный контент — такой магии сегодня нет. Но нейросети меняют все процессы в производстве видеоконтета, – отметил Максим Козлов. – Создаются новые инструменты, которые помогают придумывать и делать больше. Значительно сокращаются сроки производства. А ещё они дают возможность маленьким командам вырасти».

«Все нейронки на чём-то специализируются. Кто-то лучше пишет код, кто-то заточен на e-com. Наш ГигаЧат лучше работает с русском языком и нашим культурным кодом. Он учится на наших датасетах, проверяется нашими специалистами. Если вы, к примеру, попросите нарисовать гжель, ни одна нейронка кроме ГигаЧата не нарисует правильно. Вы получите абстрактные бело-синие картинки, – сказал Николай Ванин. – Если выбрать направление, то можно бросить на него все силы дата-сайентистов и достичь лучших результатов. Поэтому, если у индустрии есть запрос на производство видеоконтента, надо это обсуждать, и мы усилим это направление».

«Духовная составляющая — незыблемая часть творчества. ИИ — это всё-таки генеративная история. Мы сейчас в моменте формирования инструмента. Нам дали кисточку, и лишь спустя время мы поймем, что с ней делать. В то же время мы боимся безалаберного развития этого инструмента. Вероятно, нужен какой-то кодекс правил его применения», – отметил Гавриил Гордеев.