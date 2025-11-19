Медицинский ассистент GigaDoc от Сбера – теперь с цифровым аватаром врача
15:10 19.11.2025
На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») представили обновленную версию медицинского AI-ассистента GigaDoc – теперь он общается с пользователем через цифровой аватар врача. Решение также выявляет риски развития заболеваний и позволяет получить результаты измерения показателей здоровья с расшифровкой и рекомендацией нужного врача, к которому можно записаться в медицинском сервисе СберЗдоровье или подключить пакет телемедицинских услуг.
Система за 15 секунд по видео лица определяет 20 показателей состояния здоровья: уровень стресса, настроение, индекс массы тела, пульс, артериальное давление, вариабельность сердечного ритма, общий холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности (ЛПНП и ЛПВП), триглицерины, гемоглобин, риски развития кардиоваскулярных и метаболических заболеваний – атеросклероза, артериальной гипертензии, диабета 2 типа и другие.
«GigaDoc предлагает сквозной сервис – от неинвазивной диагностики до записи к врачу, – отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка. – В основе решения передовые технологии – фотоплетизмография, ML-алгоритмы, языковая модель ГигаЧат и интерактивный визуальный интерфейс, который создает ощущение живого диалога с врачом. Первую версию устройства мы представили на AI Journey 2024, а сегодня у GigaDoc появилось лицо — цифровой аватар доктора, усиливающий доверие и вовлеченность. Теперь система отслеживает до 20 параметров, обеспечивая персонализированный скрининг, а результаты можно мгновенно сохранить в смартфон для дальнейшей записи к специалисту, сокращая путь к медицинской помощи. Технология привлекает внимание к вопросам здоровья и диспансеризации, упрощает первичный скрининг и помогает выявлять факторы риска на ранних этапах».
GigaDoc анализирует и интерпретирует полученные данные, отмечает отклонения, на которые необходимо обратить внимание, и рекомендует обратиться к нужному специалисту для уточнения состояния. Он также даёт персональные советы по здоровому образу жизни и отвечает на медицинские вопросы – все это в рамках поддержки, а не вместо консультации врача.
