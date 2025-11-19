0
НОВОСТИ

Литва откроет границу с Белоруссией 20 ноября — БелТА

16:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, с четверга Литва планирует открыть автомобильные пункты пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»).

