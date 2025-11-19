Ряд депутатов «Слуги народа» призвали Зеленского «очистить» его ближайшее окружение

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд депутатов правящей украинской партии «Слуга народа» в связи с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны бывшие и действующие министры, а также люди, которых считают близкими к Владимиру Зеленскому, призвали его «очистить и обновить» свое ближайшее окружение. Заявление опубликовал на своей странице в соцсети депутат от этой партии Никита Потураев.

«Важно, чтобы деятельность офиса [Зеленского] была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам», — говорится в заявлении. Подписанты призвали Зеленского использовать результаты расследования антикоррупционных органов и запрос общества как «возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения».

Потураев написал, что заявление сделано от лица представителей фракции «Слуги народа» в Верховной раде, но не уточнил, сколько именно человек его поддержали.