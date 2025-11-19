Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим
16:32 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация в современной России является чудом Божьим, поскольку пережитые в недавнем прошлом перемены могли уничтожить страну или разрушить ее восприятие гражданами. Об этом в заключение пленарной сессии XXVII Всемирного русского народного собора заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Покров Пречистой Царицы Небесной продолжает оставаться над нашей Родиной. Потому что испытания, скорби, колоссальные перемены в нашем историческом бытии вообще-то могли не оставить камня на камне от нашей Родины или переформатировать так сознание людей, что они бы не способны были отождествлять ту старую Россию или ту Россию, о которой мы мечтали и мечтаем, с тем, что они бы хотели реализовать. Другими словами, я как человек, призванный давать некую религиозную оценку истории и происходящему, в том числе и в нашей стране, не могу избежать такого слова, как чудо — чудо Божье», — сказал он в своем завершающем слове.
По его словам, Россия смогла пройти «через эти искусы и соблазны», однако сегодня не следует «терять духовной бдительности».
НОВОСТИ
- 17:40 19.11.2025
- ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня
- 17:12 19.11.2025
- Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
- 17:00 19.11.2025
- В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
- 16:12 19.11.2025
- Ряд депутатов «Слуги народа» призвали Зеленского «очистить» его ближайшее окружение
- 16:00 19.11.2025
- Литва откроет границу с Белоруссией 20 ноября — БелТА
- 15:32 19.11.2025
- Бои на Украине остаются главным риском для ядерной безопасности — Гросси
- 15:12 19.11.2025
- В Канаде волчица научилась использовать сеть для добычи рыбы
- 15:10 19.11.2025
- Медицинский ассистент GigaDoc от Сбера – теперь с цифровым аватаром врача
- 15:08 19.11.2025
- AI Journey 2025: Искусственный интеллект – это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться
- 15:00 19.11.2025
- Боевики напали на церковь в Нигерии и убили пятерых прихожан — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать