Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим

Ситуация в современной России является чудом Божьим, поскольку пережитые в недавнем прошлом перемены могли уничтожить страну или разрушить ее восприятие гражданами. Об этом в заключение пленарной сессии XXVII Всемирного русского народного собора заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Покров Пречистой Царицы Небесной продолжает оставаться над нашей Родиной. Потому что испытания, скорби, колоссальные перемены в нашем историческом бытии вообще-то могли не оставить камня на камне от нашей Родины или переформатировать так сознание людей, что они бы не способны были отождествлять ту старую Россию или ту Россию, о которой мы мечтали и мечтаем, с тем, что они бы хотели реализовать. Другими словами, я как человек, призванный давать некую религиозную оценку истории и происходящему, в том числе и в нашей стране, не могу избежать такого слова, как чудо — чудо Божье», — сказал он в своем завершающем слове.

По его словам, Россия смогла пройти «через эти искусы и соблазны», однако сегодня не следует «терять духовной бдительности».