В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
17:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция задержала подростка-иностранца, который поджег патрульный автомобиль рядом с отделом ГАИ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
«На месте происшествия сотрудниками полиции задержан 15-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Предварительно установлено, что подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в одном из мессенджеров. Он приобрел бензин и облил им сверху один из патрульных автомобилей, припаркованных возле отдела Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение о поджоге поступило в дежурную часть в 11:49 мск. Возгорание на парковке у дома 205 по набережной Обводного канала было локализовано сотрудниками МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).
