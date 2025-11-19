Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
17:12 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польский президент Кароль Навроцкий готовится к выходу страны из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.
«Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы (президент Польши Кароль Навроцкий — прим. ТАСС) не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза, для Polexit (аналогично Brexit, выходу Великобритании из ЕС — прим. ТАСС)», — приводит газета слова главы МИД, адресованные президенту. По мнению Сикорского, критиковать Евросоюз можно, но критика бывает двух видов: одна направлена на улучшение, а другая — на дискредитацию и разрушение.
Министр также предупредил о последствиях возможного выхода Польши из ЕС. Он отметил, что на государства Евросоюза приходится 75% польского экспорта. В случае, если Польша покинет сообщество, страна может лишиться финансирования из его структурных фондов и помощи, направленной на оборонную промышленность, указал Сикорский.
Кароль Навроцкий, выдвинутый кандидатом в президенты Польши правыми силами, 11 ноября принял участие в «Марше независимости», организованном националистами. Во время шествия его участники сожгли флаг Евросоюза. Ранее глава государства обвинил ряд польских политиков в том, что «они готовы по частям отдавать польскую свободу, независимость и суверенитет иностранным организациям, судам и программам Европейского союза».
По информации интернет-портала Interia.pl, Сикорский направил Навроцкому послание, в котором напомнил, что по конституции страны президент не может проводить собственную внешнюю политику, так как ее определяет правительство.
