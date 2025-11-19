ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) приступила к созданию системы повышенной военной мобильности, или «военного Шенгена», для сокращения сроков переброски войск через всю территорию Европы до 3 дней. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией пакете документов.

«В некоторых странах согласования перемещения войск занимает 45 дней. Мы намерены сократить этот срок максимум до 3 дней», — заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, представляя этот проект.

В рамках инициативы упрощаются и унифицируются правила военных перевозок и выдача разрешений на перевозку военной техники и опасных грузов по всем странам Европы, чтобы к концу 2027 года ликвидировать основные бюрократические барьеры для переброски войск. Кроме того, создается система еще более быстрой переброски войск по территории сообщества в экстренных ситуациях, которая получит название Европейской системы ускоренного ответа в сфере военной мобильности (EMERS). Она может быть задействована в случае военного конфликта в одной из стран ЕС. В этом случае Еврокомиссия предлагает отказаться от любых административных согласований перевозок военных грузов. Военные должны будут уведомлять гражданские власти о своих перемещениях.

ЕС также инвестирует 100 млрд евро в военную модернизацию своей транспортной инфраструктуры, которая должна быть завершена к 2030 году. «Еврокомиссия определила четыре приоритетных транспортных коридора, которые содержат 500 пунктов, требующих первоочередной модернизации. На эти нужды потребуется порядка 100 млрд евро к 2030 году», — указывается в документе. «Конфигурация этих коридоров основана на военном планировании НАТО», — отметил в свою очередь еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.