0
0
0
НОВОСТИ

ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня

17:40 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) приступила к созданию системы повышенной военной мобильности, или «военного Шенгена», для сокращения сроков переброски войск через всю территорию Европы до 3 дней. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией пакете документов.

«В некоторых странах согласования перемещения войск занимает 45 дней. Мы намерены сократить этот срок максимум до 3 дней», — заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, представляя этот проект.

В рамках инициативы упрощаются и унифицируются правила военных перевозок и выдача разрешений на перевозку военной техники и опасных грузов по всем странам Европы, чтобы к концу 2027 года ликвидировать основные бюрократические барьеры для переброски войск. Кроме того, создается система еще более быстрой переброски войск по территории сообщества в экстренных ситуациях, которая получит название Европейской системы ускоренного ответа в сфере военной мобильности (EMERS). Она может быть задействована в случае военного конфликта в одной из стран ЕС. В этом случае Еврокомиссия предлагает отказаться от любых административных согласований перевозок военных грузов. Военные должны будут уведомлять гражданские власти о своих перемещениях.

ЕС также инвестирует 100 млрд евро в военную модернизацию своей транспортной инфраструктуры, которая должна быть завершена к 2030 году. «Еврокомиссия определила четыре приоритетных транспортных коридора, которые содержат 500 пунктов, требующих первоочередной модернизации. На эти нужды потребуется порядка 100 млрд евро к 2030 году», — указывается в документе. «Конфигурация этих коридоров основана на военном планировании НАТО», — отметил в свою очередь еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 19.11.2025
Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
0
148
17:00 19.11.2025
В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
0
157
16:32 19.11.2025
Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим
0
205
16:12 19.11.2025
Ряд депутатов «Слуги народа» призвали Зеленского «очистить» его ближайшее окружение
0
215
16:00 19.11.2025
Литва откроет границу с Белоруссией 20 ноября — БелТА
0
236
15:32 19.11.2025
Бои на Украине остаются главным риском для ядерной безопасности — Гросси
0
238
15:12 19.11.2025
В Канаде волчица научилась использовать сеть для добычи рыбы
0
306
15:10 19.11.2025
Медицинский ассистент GigaDoc от Сбера – теперь с цифровым аватаром врача
0
283
15:08 19.11.2025
AI Journey 2025: Искусственный интеллект – это кисточка для рисования, и мы пока учимся с ней обращаться
0
270
15:00 19.11.2025
Боевики напали на церковь в Нигерии и убили пятерых прихожан — СМИ
0
276

Возврат к списку