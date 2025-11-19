Поставку недостающих ракет для установок Patriot США запросили у Японии
18:50 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония экспортировала в США ракеты-перехватчики для комплексов ПРО Patriot, произведенные в стране по лицензии. Об этом сообщило агентство Киодо.
Как отмечается, ранее Вашингтон запросил у Токио такие поставки, чтобы восполнить дефицит, возникший в связи с передачей ракет Украине.
Количество ракет, которые уже были переданы ранее в ноябре, не сообщается. Как сообщает Киодо, в Минобороны Японии заверили, что ракеты будут направлены в подразделения ВС США, в том числе дислоцированные в Азии, и не будут переданы третьим странам.
Япония в конце 2023 года упростила правила экспорта оборонного оборудования, что позволяет поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США.
НОВОСТИ
- 19:30 19.11.2025
- Канцлер ФРГ считает изъятие замороженных активов РФ «самым серьезным рычагом» воздействия
- 19:21 19.11.2025
- AI Journey 2025: Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки
- 17:40 19.11.2025
- ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня
- 17:12 19.11.2025
- Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
- 17:00 19.11.2025
- В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
- 16:32 19.11.2025
- Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим
- 16:12 19.11.2025
- Ряд депутатов «Слуги народа» призвали Зеленского «очистить» его ближайшее окружение
- 16:00 19.11.2025
- Литва откроет границу с Белоруссией 20 ноября — БелТА
- 15:32 19.11.2025
- Бои на Украине остаются главным риском для ядерной безопасности — Гросси
- 15:12 19.11.2025
- В Канаде волчица научилась использовать сеть для добычи рыбы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать