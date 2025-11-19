0
Поставку недостающих ракет для установок Patriot США запросили у Японии

18:50 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония экспортировала в США ракеты-перехватчики для комплексов ПРО Patriot, произведенные в стране по лицензии. Об этом сообщило агентство Киодо.

Как отмечается, ранее Вашингтон запросил у Токио такие поставки, чтобы восполнить дефицит, возникший в связи с передачей ракет Украине.

Количество ракет, которые уже были переданы ранее в ноябре, не сообщается. Как сообщает Киодо, в Минобороны Японии заверили, что ракеты будут направлены в подразделения ВС США, в том числе дислоцированные в Азии, и не будут переданы третьим странам.

Япония в конце 2023 года упростила правила экспорта оборонного оборудования, что позволяет поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США.

